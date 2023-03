Irritado apÃ³s ser demitido, homem sequestra e espanca ex-chefe

Um homem, de 30 anos, foi preso após ser acusado de sequestrar e bater no ex-chefe porque foi demitido, na cidade de Malága, Espanha. Além de ter feito tudo isso, o autor ainda tentou tirar dinheiro da vítima.

O funcionário foi demitido no dia 10 de fevereiro. Depois de ser mandado embora, ele pediu para que o ex-chefe, um empresário de 44 anos, o levasse para casa, pois precisava carregar uma motoserra pesada.

Entretanto, segundo relatado pelo jornal espanhol Murcia Today, no meio do percurso, o homem de 30 anos “de repente ficou muito violento” e ordenou ao ex-empregador que parasse o carro. Neste momento, ele começou a esmurrá-lo “por todo o rosto e corpo”.

O funcionário então assumiu o volante do carro e dirigiu por mais 500 quilômetros. Ao parar em um posto de gasolina para comprar água e abastecer, o empresário conseguiu pegar as chaves reservas no porta-luvas e fugiu do local, pedindo ajuda em outro estabelecimento.

A polícia local foi acionada e antes de ser preso, o homem ainda tentou agredir um policial. Com ele foram encontradas duas armas brancas e o caso é investigado.

