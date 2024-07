Israel ataca capital do Líbano "mirando" comandante do Hezbollah

No último sábado (27), Israel acusou o Hezbollah, apoiado pelo Irã, de enviar um foguete que matou 12 crianças e adolescentes em um campo de futebol em uma aldeia drusa, nas Colinas de Golã. Mas o acusado negou envolvimento.

Em resposta, Israel revelou ter lançado um ataque em Beirute, capital do Líbano, tendo como alvo o comandante do Hezbollah, Majdal Shams.

O Ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que “o Hezbollah cruzou a linha vermelha” em uma publicação nas redes sociais, feita minutos depois que os militares de Israel assumiram a responsabilidade pelo ataque desta terça-feira (30).

A área atingida é uma parte populosa de Beirute e um reduto do grupo armado apoiado pelo Irã. A agência de notícias estatal libanesa NNA relataram que o ataque foi conduzido por um drone que disparou três mísseis.

