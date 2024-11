Israel emite ordem de evacuação em Beirute enquanto negocia cessar-fogo com o Líbano

Carla Andréa, com g1

As Forças de Defesa de Israel (FDI) emitiram ordens de evacuação para partes do Centro e da região Oeste de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira (26), como parte de uma intensificação de seus bombardeios aéreos contra o país vizinho.

A ofensiva objetiva atingir alvos do grupo extremista Hezbollah, embora o aviso de evacuação tenha sido emitido pouco antes de uma nova onda de ataques aéreos.

Esse movimento ocorre em um contexto de supostos avanços nas negociações para um cessar-fogo, que estão sendo mediadas pelos Estados Unidos e França.

A proposta inclui uma interrupção dos ataques por dois meses, a retirada das forças israelenses da fronteira sul do Líbano, e a movimentação das tropas libanesas e do Hezbollah em território libanês.

No entanto, ainda existem pontos de divergência, incluindo a possibilidade de Israel realizar ataques na fronteira sul caso uma ameaça seja identificada.

O alvo dos ataques inclui subúrbios no sul de Beirute, como Dahiyeh, um reduto do Hezbollah, e também áreas mais centrais da capital libanesa, que abrigam uma população mais diversa, incluindo cristãos e muçulmanos sunitas.

Os ataques aéreos israelenses já causaram grande destruição, com um míssil destruiu um prédio em um subúrbio de Beirute na última segunda-feira (25), alegando que o local era usado pelo Hezbollah.

No sábado (23), bombardeios israelenses no centro da cidade mataram pelo menos 15 pessoas e feriram 63, o quarto ataque aéreo em Beirute em menos de uma semana.

Desde setembro, Israel tem realizado uma ofensiva contra o Hezbollah, nisso, mais de 3.500 pessoas morreram no Líbano, enquanto cerca de 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas, representando um quarto da população do país. No lado israelense, quase 140 mortes foram registradas, entre civis e soldados.

