JD1TV: Após briga, trio acaba expulso de voo na Espanha

Um trio de jovens, supostamente dois irmãos e a namorada de um deles, precisou ser removido de um voo da companhia aérea Ryanair, que seguia de Edimburgo, na Inglaterra, em direção a Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, após eles se envolverem em uma briga que evoluiu para troca de socos.

Segundo o portal Daily Record, alguns passageiros afirmaram que eles suportaram horas de caos antes que a polícia espanhola retirasse o trio da aeronave. De acordo com a passageira Hannah MacDonald, que compartilhou a briga em seu Instagram, os dois rapazes envolvidos na briga estavam bebendo desde quando o voo saiu de Edimburgo.

Durante o voo, os rapazes se levantaram e invadiram várias vezes o corredor central da aeronave, gritando e ofendendo qualquer passageiro que tentasse intervir na briga. Em dado momento, a namorada de um dos rapazes tentou intervir, porém, o irmão de seu namorado mandou ele calar a boca, dando início à briga.

“Foi quando o namorado dela se envolveu e bateu no irmão, que estava sentado perto de nós. Depois ela começou a ameaçar as senhoras que lhes pediam para que parassem de gritar e xingar. Ela disse que as mataria quando desembarcássemos em Tenerife e ficava questionando como elas se atreviam a tentar dizer-lhe o que fazer. Ela subia nos assentos e gritava, eles pareciam animais selvagens”, afirmou a passageira.

Confira a briga:

