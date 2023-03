JD1TV: Assalto faz 'chover' mais de R$ 167 mil no meio da rua

Uma tentativa de assalto em Buenos Aires, na Argentina, rendeu uma “chuva” de notas de pesos argentinos, cerca de R$ 167 mil, no meio da rua. O caso aconteceu no bairro Belgrano, nessa quinta-feira (30). Ao tentar puxar a mochila de um dos moradores da região, um ladrão acabou espalhando as cédulas pela rua.

De acordo com o Metrópoles, o incidente foi relatado à polícia argentina pela própria vítima do roubo, na Delegacia do Bairro 13 A. Juan Cruz, de 26 anos, caminhava em direção ao banco, a fim de depositar a quantia guardada na mochila, quando foi abordado pelo assaltante na Avenida Libertador.

Ao perceber que o criminoso tentava levar a sua bolsa, o homem resistiu e a puxou de volta, o que fez o dinheiro e outros pertences caírem no chão.

Registro do momento mostra as cédulas nas ruas, enquanto pedestres e motociclistas, surpresos com a “chuva de dinheiro”, correm para pegar as notas.

De acordo com o depoimento de Juan, o ladrão fugiu após desistir de levar a mochila ao ver a aproximação das pessoas. Parte das testemunhas ajudou o homem a recolher as cédulas, mas, quando chegou ao banco, a vítima percebeu que só tinha 70 mil pesos, cerca de R$ 1,5 mil.

Assista:

