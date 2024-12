JD1TV: Avião sai da pista, bate em residência e pega fogo em Buenos Aires

Uma aeronave privada, modelo Bombardier Challenger 300, acabou saindo da pista, atingindo uma casa e pegando fogo esta quarta-feira (18) na região da cidade de Buenos Aires, capital da Argentina.

A aeronave decolou da cidade de Punta del Este, no Uruguai, e tinha como destino final o Aeroporto de San Fernando, a cerca de 20 km de Buenos Aires.

Segundo o jornal local "La Nación", a aeronave pertence a uma família que é dona do banco argentino Macro, e teria sido alugada pela empresa para passageiros que estavam viajando para o Uruguai.

Ainda segundo o jornal, o acidente aconteceu no momento em que os pilotos retornavam com a aeronave para a Argentina.

Testemunhas relataram que a aeronave percorreu um trecho maior do que o normal antes de sair da pista, derrubar um alambrado e se chocar contra a residência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Confira vídeo do acidente:

