JD1TV: Empresa faz 1º "delivery" com drone no Monte Everest

A empresa chinesa DJI concluiu um marco histórico nesta semana, ao enviar ao topo do Monte Everest, o pico mais alto do mundo, o 1º “delivery” com drone até o topo da montanha, entregando cilindro de oxigênio a alpinistas que estavam a mais de 6 mil metros de altura.

Na quarta-feira (5), os engenheiros da empresa disseram que conseguiram enviar, a partir de um acampamento base do Everest, seis cilindros de oxigênio aos alpinistas, além de 1,5 kg de suprimentos.

Os engenheiros afirmaram também que conseguiram trazer, utilizando o mesmo drone, o lixo do acampamento onde estavam os alpinistas de volta ao acampamento base.

Christina Zhang, diretora da DJI, apontou que o marco traz possibilidades para o monte, como facilitar a entrega de suprimentos para alpinistas que escalam o monte.

“A capacidade de transportar com segurança equipamentos, suprimentos e resíduos por drone tem o potencial de revolucionar a logística do montanhismo no Everest, facilitar os esforços de limpeza de lixo e melhorar a segurança para todos os envolvidos”, afirmou.

Confira a entrega:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também