JD1TV: Homem alterado troca socos com passageiro durante voo

Um vídeo de uma briga entre passageiros de um voo da empresa Biman Bangladesh Airlines acabou viralizando nas redes sociais. As imagens, registradas por um tripulante, mostram um passageiro alterado, sem camisa, discutindo e agredindo outra pessoa.

As agressões só terminaram após o passageiro, que estava visivelmente agressivo, foi contido por vários outros passageiros, que separam a briga e impediram mais agressões de ocorrerem.

Segundo o jornal Indian Express, a motivação da briga não foi identificada até o momento. O trajeto do voo e mais informações sobre a situação, se o passageiro foi preso ao chegar ao destino ou se o voo retornou ao aeroporto de origem não foram divulgadas.

"Mais um passageiro indisciplinado”, escreveu o usuário identificado como Bitanko Biswas, que publicou o vídeo em seu Twitter.

Another "Unruly Passenger"

This time on a Biman Bangladesh Boeing 777 flight!‍ pic.twitter.com/vnpfe0t2pz