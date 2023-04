JD1TV: Máquina de lavar explode e por pouco não mata homem em lavanderia

Uma cena que poderia facilmente ter terminado em tragédia viralizou nas redes sociais durante esta segunda-feira (3). O vídeo, de poucos segundos, mostra o momento em que uma máquina de lavar explode e destrói uma lavanderia na Espanha.

As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que a porta da máquina abre e, segundos depois, uma explosão forte derruba toda a fachada do imóvel, que começa a pegar fogo.

Um cliente da lavanderia escapou por pouco da explosão e saiu do local carregando malas de roupas limpas poucos segundos antes da máquina começar a pegar fogo.

O vídeo foi publicado, originalmente, pela conta do Twitter 'Only Bangers', conhecida por postar conteúdos engraçados e chocantes. Na legenda, o perfil escreveu "alguém não checou os seus bolsos".

Segundo jornais locais, a explosão foi causada por um clipper, objeto que contém fluido para recarregar isqueiros.

Ninguém ficou ferido, mas o imóvel foi isolado por ter sofrido severos danos estruturais.

Assista ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também