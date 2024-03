JD1TV: Militares ucranianos filmam OVNI em zona de guerra com a Rússia

Começaram a circular nas redes sociais um vídeo gravado por militares ucranianos, que avistaram um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) em formato de disco na zona de guerra com a Rússia.

As imagens foram gravadas por meio de um drone, porém, não é possível saber o tamanho, a altitude e a forma do objeto, mas dada a altitude que o objeto foi avistado, as imagens indicam que pode se tratar de uma grande nave a cerca de 50 quilômetros de distância do solo.

O objeto foi flagrado por um dos mais de 300 drones equipados com câmeras térmicas usados pelas Forças Armadas Ucranianas (UAF). Confira:

