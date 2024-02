JD1TV: Passageiros discutem e trocam socos durante voo nos EUA

Começaram a circular nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que dois passageiros de um voo da companhia aérea norte-americana Southwest Airlines, que partiu da cidade de Oakland, na Califórnia (EUA), começam a trocar socos após uma discussão. O caso aconteceu na segunda-feira (12).

Nas imagens, filmadas por outro passageiro, é possível ver que os dois homens estão discutindo e, em determinado momento, começam a trocar socos, com outros passageiros tentando apartar a briga.

O voo partiu da cidade de Oakland, na Califórnia, e tinha como destino o Havaí. A confusão teria começado cerca de uma hora após o avião decolar, por motivos ainda não completamente esclarecidos. Os dois envolvidos na briga foram detidos assim que a aeronave chegou em seu destino final.

Segundo o Departamento de Transportes dos EUA, passageiros que se envolvam em qualquer tipo de briga podem ser indiciados e multados, cada um, em até US$ 37 mil (cerca de R$ 184 mil na cotação atual).

A Administração Federal de Aviação investiga o caso. Confira o momento da briga:

