Jogador compra Lamborghini com auxílio do coronavírus

Sarah Chaves, com informações do IG

O jogador David T. Hines, 29 anos, de Miami, na Flórida, usou US $ 3,9 milhões em empréstimos de auxílio financeiro para empresários em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia do novo coronavírus, para comprar um carro esportivo e outros itens de luxo.

Conforme informações do IG, o Departamento de Justiça dos EUA, uma queixa criminal foi feita contra David, a denúncia alega que ele buscou aproximadamente US$ 13,5 milhões (equivalente a R$ 66 milhões) em empréstimos PPP em nome de diferentes empresas e fez inúmeras declarações falsas para fazê-lo.

O empréstimo foi aprovado e David conseguiu US$ 3,9 milhões (quase R$ 20 milhões) em empréstimos.

Alguns dias após receber seus fundos de PPP, Hines comprou um carro esportivo Lamborghini Hurican 2020 por aproximadamente US$ 318 mil (R$ 1,6 milhão). Ele também é acusado de não fazer os pagamentos da folha de pagamento que reivindicou em seus pedidos de empréstimo. No entanto, ele fez compras em lojas e resorts de luxo em Miami Beach.

As autoridades apreenderam a Lamborghini e US$ 3,4 milhões de várias contas bancárias após a prisão de Hines.

O financiamento do PPP é uma fonte de alívio proporcionada pela Lei de Auxílio devido coronavírus, Alívio e Segurança Econômica do Coronavírus (CARES- sigla em inglês), promulgada em 29 de março. A lei autorizou até US $ 349 bilhões em empréstimos perdoáveis a pequenas empresas para retenção de empregos e algumas outras despesas através do PPP. O Congresso aprovou US $ 300 bilhões adicionais para o PPP em abril.

Hines foi acusado por fraudes bancárias, fazer declarações falsas para uma instituição financeira e se envolver em transações em recursos ilegais.

Paycheck Protection Program

O Paycheck Protection Program (PPP ) é um programa de empréstimos comerciais de US $ 669 bilhões estabelecido pela Lei de Ajuda, Alívio e Segurança Econômica do Coronavírus do governo federal dos EUA em 2020 (Lei CARES) para ajudar certas empresas, trabalhadores por conta própria, proprietários únicos, determinadas organizações sem fins lucrativos organizações e negócios tribais continuam pagando seus trabalhadores.

O Programa de Proteção de Pagamento permite que as entidades solicitem empréstimos privados com juros baixos para pagar sua folha de pagamento e alguns outros custos. Os recursos do empréstimo podem ser utilizados para cobrir custos com folha de pagamento, aluguel, juros e serviços públicos.

O programa é implementado pela US Small Business Administration . O prazo para solicitar um empréstimo PPP foi inicialmente 30 de junho de 2020 e foi prorrogado posteriormente para 8 de agosto.

