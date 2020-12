Jovem morre eletrocutada após iPhone cair na banheira

Joilson Francelino, com informações do Metrópoles

Olesya Semenova, 24 anos, morreu eletrocutada depois que o seu aparelho celular, um IPhone 8 que estava carregando, caiu dentro da banheira onde ela tomava banho, no apartamento onde morava, em Arkhangelsk, na Rússia.

“Eu gritei, sacudi-a, mas ela estava pálida, não respirava e não dava sinais de vida”, relatou a colega de apartamento, identificada como Daria, segundo o jornal Daily Mail.

Os paramédicos que foram acionados para o socorro confirmaram que a jovem russa, que trabalhava em uma loja de roupas, morreu durante o banho após levar a descarga elétrica.

O Ministério de Emergências da Rússia emitiu um alerta após a tragédia, a mais recente de uma série de mortes do tipo no país.

Anna K, de 15 anos, morreu em Moscou, em agosto deste ano, após choque elétrico durante o banho. No ano passado, a estrela do poker internacionalmente reconhecida Liliya Novikova foi eletrocutada no ano passado em seu banheiro. Ela tinha 26 anos.

