Jovens que furam o isolamento são obrigados a varrer as ruas no México

A cidade de Gómez Palacio, em Durango no México adotou uma forma não violenta de 'punir' as pessoas que não obedecem ao isolamento social imposto devido a`pandemia de coronavírus. Por lá, 11 jovens foram detidos pela polícia nos últimos dias ao ser flagrados em um parque de skate realizando atividades consideradas não essenciais. Após a detenção, eles foram condenados a prestarem serviços comunitários.

A detenção e a sanção foram coordenadas por elementos da polícia com instruções do diretor de Segurança e Proteção do Cidadão, Javier Armando Esparza, que pediu extrema vigilância para evitar contágio em sua comunidade diante da fase 3 da pandemia de coronavírus.

Os jovens foram equipados com máscaras, luvas e vassouras para realizar suas atividades em benefício da comunidade. O trabalho foi supervisionado pelo diretor de Serviços Públicos Municipais, Leopoldo Jiménez Mercado.

