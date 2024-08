Justiça da Venezuela ratifica vitória de Maduro nas eleições

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, a mais alta Corte do país, ratificou nesta quinta-feira (22) o resultado das eleições presidenciais e reconheceram Nicolás Maduro como presidente eleito na votação de 28 de julho.

“Esta sala valida os resultados da eleição presidencial de 28 de julho divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, onde o cidadão Nicolás Maduro Moros foi reeleito presidente da República Bolivariana da Venezuela”, disse Caryslia Beatriz Rodríguez-Rodríguez, presidente do TSJ.

A gestão de Maduro é acusada de fraude, com opositores alegando que Edmundo González, candidato da oposição ao cargo, é o real presidente eleito do país nas eleições deste ano.

Apesar de atestarem a vitória, as atas eleitorais também não foram publicadas pelo tribunal, que determinou, na mesma sentença, que "todo o material eleitoral (incluindo as atas eleitorais) ficará sob controle do Tribunal Supremo".

