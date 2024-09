Kim Jong Un e líder russo reforçam cooperação estratégica entre Coreia do Norte e Rússia

O líder norte-coreano Kim Jong Un se reuniu com Sergei Shoigu, autoridade de alto escalão de segurança da Rússia, e discutiram o aprofundamento do diálogo estratégico entre os dois países.

Segundo a KCNA, Agência Central de Notícias da Coreia, os líderes tiveram uma “ampla troca de opiniões sobre situações regionais e internacionais” e chegaram a um consenso satisfatório sobre questões que incluem mais “cooperação para defender os interesses de segurança mútua”.

Ainda segundo a KCNA, Kim disse que a Coreia do Norte continuará a expandir a cooperação com a Rússia, em linha com a parceria estratégica entre os dois países.

Por outro lado, os Estados Unidos e a Ucrânia, entre outros países, assim como analistas independentes, afirmam que Kim está ajudando a Rússia na invasão à Ucrânia, fornecendo foguetes e mísseis em troca de assistência econômica e militar de Moscou. A capital russa nega as acusações.

