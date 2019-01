Maduro rompe relações diplomáticas com EUA

Da redação com informações da Agência Brasil

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, avisou nesta quarta-feira (23) que o governo venezuelano está rompendo relações diplomáticas e políticas com o governo dos Estados Unidos.

Para Maduro, “um plano golpista contra a Venezuela está em curso”, encabeçado pelo EUA. O presidente venezuelano aproveitou para atacar o governo do Equador, comandado por Lenín Moreno. Segundo ele, o país promove ações de discriminação contra os imigrantes venezuelanos que buscam refúgio na região.

No discurso, Maduro chamou o povo venezuelano a manter a mobilização para defender a ameaça de golpe. Ele criticou o que chama de "invisibilização do povo bolivariano" pelos meios de comunicação do país e internacionais.

"O povo é o único que elege presidente na Venezuela. Só o povo pode, só o povo tira. Não queremos voltar ao século 20 de golpes de Estado. O povo venezuelano diz não ao golpismo", disse em discurso durante manifestações favoráveis a ele no Palácio Miraflores, sede do governo, em Caracas.

