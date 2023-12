Mais 85 brasileiros resgatados de Gaza chegaram à fronteira com Egito

A Embaixada do Brasil na Palestina informou, nesta quarta-feira (6), que o segundo grupo de brasileiros que tenta sair da Palestina já conseguiu chegar até a fronteira do Egito e aguarda autorização para deixar a região.

Organizados na cidade fronteiriça de Rafah, cidade entre o sul de Gaza e nordeste do Egito, o grupo é formado por 85 pessoas de um grupo de 100, entre brasileiros e palestinos parentes dos repatriados do primeiro grupo.

“Conseguimos concentrar 85 brasileiros e familiares próximos em Rafah, retirando-os dos teatros de operações mais intensos de Khan Younes, Deir al Balah e do campo de refugiados de Nuseirat, e colocando-os muito próximos do passo de fronteira”, disse Alessandro Candeas, embaixador do Brasil na Palestina.

Candeas também disse que a última etapa para que o grupo consiga cruzar a fronteira é a autorização dos governos israelense e do Egito, que controlam Rafah, única via de entrada e saída do território palestino atualmente.

Existem outras 17 pessoas na lista enviada pelo Itamaraty a Israel e ao Egito, mas não estão em Rafah. De acordo com a Embaixada, elas aguardam a autorização para deixar Gaza em residências próprias, ao sul da região.

Nessa terça-feira (5/), a Embaixada informou esperar que a autorização saia ainda esta semana. A espera da aprovação coincide com uma semana de ataques e bombardeios intensos na cidade de Khan Younes, a maior cidade do sul de Gaza e onde parte do grupo de pessoas da lista do Itamaraty estava até essa terça.

