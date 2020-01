Mais de 200 pessoas foram infectadas pelo coronavírus na China

Saiba Mais Internacional Após surto de pneumonia, EUA aumenta vigilância em aeroportos

As autoridades sanitárias da cidade de Wuhan, China, confirmaram nesta segunda-feira (20) mais de 200 casos registrados do coronavírus, infecção que está causando uma epidemia de pneumonia na cidade. Agora, novos casos foram registrados em outros pontos do país.

De acordo com a informação das autoridades locais, 136 novos casos foram confirmados, totalizando 198 pessoas, com nove em situação crítica e 35 em estado grave. Além desses, mais um paciente morreu, assim aumentando para três o total de mortos.

Também foi confirmado que duas pessoas na cidade de Pequim, capital do país, e uma em Shenzhen, cidade ao sul da China. Essas três pessoas são as primeiras a terem o caso de infecção fora da cidade de Wuhan. Diversos casos suspeitos da doença também estão sendo observados na província de Zhejiang, na região leste do país.

A comissão de saúde da China afirma que ainda é possível prevenir e controlar a transmissão do vírus, porém, os agentes de saúde ainda não compreendem inteiramente a rota da infecção. Entretanto, vão monitorar atentamente para verificar se o vírus sofrerá alguma mutação.

Fora da China

Autoridades de saúde da Coreia do Sul também informaram nesta segunda que foi confirmado o primeiro caso no país do coronavírus. Segundo a informação, a paciente é uma chinesa de Wuhan que foi para a Coréia do Sul nesse domingo (19).

