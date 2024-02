Mais de 3 mil pessoas ficam presas em "cruzeiro da cólera" após surto da doença

O navio de cruzeiro Norwegian Dawn, da da Norwegian Cruise Line, com 2.184 viajantes e 1.026 membros da equipe, totalizando 3.200 pessoas a bordo, não conseguiu atracar em Port Louis, na República de Maurício, após um surto de cólera ser relatado na embarcação.

Destes mais de 3 mil passageiros, cerca de 2 mil deveriam ter desembarcado em Port Louis após o término da viagem para que outros 2.279 pudessem iniciar uma nova jornada, no entanto, devido ao surto da doença a bordo do navio, isso não foi possível.

“Os passageiros que deveriam embarcar no Norwegian Dawn e iniciar seu cruzeiro a partir de Maurício hoje não poderão fazê-lo devido a potenciais riscos para a saúde”, explicaram as autoridades portuárias em nota.

Segundo o portal Cruise, especializado em notícias sobre cruzeiros, a tripulação do navio enviou uma carta aos tripulantes, pedindo desculpas pela situação que eles estão enfrentando no momento.

“Como resultado de uma decisão tomada por funcionários do governo local, não chegaremos hoje a Port Louis, Maurício, e vocês não desembarcarão do navio. Pedimos sinceras desculpas por esta situação infeliz. Fomos informados de que provavelmente poderemos desembarcar na terça-feira, 27 de fevereiro de 2024”, diz a carta.

Em nota, a Norwegian Cruise Line reconheceu a situação e afirmou que está tomando as medidas necessárias para controlar a situação.

“Durante a viagem do Norwegian Dawn à África do Sul em 13 de fevereiro de 2024, um pequeno número de hóspedes apresentou sintomas leves de uma doença estomacal. Após o regresso do navio a Port Louis, em Maurício, a equipe de gestão do navio reuniu-se com as autoridades locais para confirmar que as precauções e ações estavam a ser tomadas para garantir o bem-estar de todos a bordo. Devido aos testes adicionais exigidos pelas autoridades locais antes de ser permitida a entrada, o governo das Ilhas Maurício atrasou o desembarque do cruzeiro atual e o embarque para o próximo cruzeiro em dois dias, até 27 de fevereiro de 2024”, diz o comunicado.

