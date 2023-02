Mais três pessoas são encontradas vivas sob escombros na Turquia

Sarah Chaves, com informações do G1

Neste sábado (18), doze dias após o terremoto que abalou a Turquia, três pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas com vida dos escombros de um prédio na cidade de Hatay, informou a agência de notícias estatal Anadolu.

A mãe e o pai sobreviveram, mas a criança morreu mais tarde de desidratação, disse a equipe de resgate. Os outros dois membros da família não conseguiram ser retirados com vida.

Um vídeo publicado pelo Ministério de Situações de Emergência da República do Quirguistão mostra uma equipe de resgate encontrando o homem preso sob escombros, que foi retirado com vida.

"Ouvimos gritos quando estávamos cavando hoje. Quando encontramos pessoas vivas, ficamos sempre felizes", disse Atay Osmanov, membro da equipe de resgate.

Mais de 46 mil pessoas morreram no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria e o número deve aumentar, com cerca de 264.000 apartamentos na Turquia destruídos e muitas pessoas ainda desaparecidas. O número de mortos na Turquia é de 40.642 pelo terremoto, o pior desastre em 80 anos do país, enquanto a vizinha Síria registra mais de 5.800 mortes.

