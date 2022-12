"Me sinto sortudo", diz homem que se curou de câncer com remédio experimental

Robert Glynn foi diagnosticado com uma forma de câncer do ducto biliar e chegou a receber a dura notícia de que só teria cerca de 12 meses de vida. Um teste com um medicamento experimental, no entanto, mudou o rumo do paciente, que conseguiu se livrar de todos os tumores.

O homem de 51 anos, morador da vila Worsley, na cidade de Salford, na Inglaterra, “aproveitou a chance” de participar de um experimento de imunoterapia no The Christie de Manchester, organização que administra o Hospital Christie, um dos maiores centros de tratamento deste tipo de câncer na Europa.

Câncer encontrado por acaso - Ele foi diagnosticado em 2020, depois de ir ao médico com fortes dores no ombro. Segundo reportagem da BBC, o paciente, que trabalha como soldador, chegou a relatar que as dores o impediam de dormir.

À época, ele passou por vários exames de sangue, mas seu câncer só foi detectado por acaso quando ele teve uma infecção na vesícula biliar.

Um dia antes de completar 49 anos, em agosto de 2020, ele foi informado que tinha câncer intra-hepático das vias biliares, que estava em estágio avançado e se espalhou para a glândula adrenal. Só no Reino Unido, cerca de mil pessoas por ano são diagnosticadas com câncer.

Tumores diminuiram - O tratamento fez com que um tumor no fígado diminuísse de 12 cm para 2,6 cm. O da glândula adrenal encolheu de 7 cm para 4,1 cm. Este resultado impressionante indicava que Glynn poderia passar por uma cirurgia para remover os tumores.

O procedimento foi realizado em abril deste ano e, para surpresa dos médicos, no local onde estavam os tumores, os cirurgiões encontraram apenas tecidos mortos: o tratamento havia matado todas as células cancerígenas.

Comemorando o novo e surpreendente resultado, o paciente afirmou que quando “foi dada a opção de participar da pesquisa, eu agarrei a chance”. “Você faz tudo o que pode para prolongar sua vida”, disse ele.

“Eu me sinto muito sortudo porque tive o câncer por dois anos e não fazia ideia, então ficar tudo limpo foi esmagador.

Desde a cirurgia, Robert Glynn não passou por mais nenhum tratamento. Seus exames regulares mostram que ele segue completamente livre do câncer.

