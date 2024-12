Médica brasileira morre após incêndio em hotel na Tailândia

A médica alagoana, Carolina Canales, 24 anos, e outros dois turistas morreram após um incêndio em um hotel de Bangkok, na Tailândia, no domingo (29), enquanto outras sete pessoas estão no hospital.

Um porta-voz da Polícia Real Tailandesa disse nesta segunda-feira (30), que além de Carolina, um ucraniano e um cidadão americano foram declarados mortos no hospital.

A causa do incêndio que começou no quinto andar do Ember Hotel, ainda é investigada, informou o Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangkok.

“Precisamos construir confiança e cuidar bem dos turistas”, disse o governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt.

