MÃ©dicos tiram bola de cabelo do estÃ´mago de menina

Uma garota de 11 anos, da República Tcheca, passou nesta terça-feira (7) por uma cirurgia para retirar um tufo de cabelo do seu estômago que equivale, em volume, a um copo de meio litro. As informações são do Metrópoles.

A garota, que teve sua identidade preservada pelos médicos, sofre com síndrome de Rapunzel, doença caracterizada pela vontade incontrolável de arrancar e engolir os próprios cabelos e que até hoje foi diagnosticada em menos de 100 pacientes.

Em entrevista à AFP, os médicos detalharam que o bolo de cabelo media cerca de 20 centímetros de comprimento e 8 centímetros de diâmetro, e era grande demais para ser retirada pela boca, e por isso, foi necessária intervenção cirúrgica.

“Se não tivéssemos removido o tufo, a menina sentiria dores e perderia peso progressivamente. Em casos extremos, isso poderia danificar as paredes do estômago e perfurá-las”, disseram os médicos.

