Menina de 8 anos morre após carro bater em muro e invadir escola

Uma menina de 8 anos morreu ao ser atropelada por um carro que invadiu uma escola primária de Wimbledon, no sul de Londres, nesta quinta-feira (6).

De acordo com o G1, cerca de 16 pessoas, várias delas crianças, foram atendidas no local e 10 foram levadas ao hospital, disseram os serviços de emergência.

"Também podemos confirmar que a motorista do veículo, uma mulher de 40 anos, foi presa sob suspeita de causar a morte por direção perigosa", disse a Polícia Metropolitana de Londres em um comunicado.

O veículo, uma Land Rover, colidiu frontalmente com um dos prédios da "The Study Prep", uma escola para meninas de 4 a 11 anos em Camp Road, disse a polícia.

A mídia local informou que as crianças estavam realizando um chá de fim de ano com os pais e professores no jardim da Study Prep School em Wimbledon, a menos de um quilômetro do local do torneio de tênis em andamento.

"Permanecemos no local e continuamos nossa investigação sobre todas as circunstâncias do incidente."

