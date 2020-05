Menino de 5 anos é pego dirigindo, para ir comprar uma Lamborghini

Sarah Chaves, com informações do CNN

Um policial da Patrulha de Trânsito do Estado Americano de Utah, se surpreendeu durante uma abordagem, ao encontrar um menino de 5 anos dirigindo, afirmando que iria até a Califórnia.

O ocorrido foi divulgado na conta da patrulha de trânsito do estado de Utah. O agente responsável por ter parado o menino, falou que suspeitou quando viu o carro circulando na rodovia interestadual, com velocidade entre 24 e 48 km/h, e inicialmente pensavam que o garoto era um motorista sob influência de álcool ou drogas.

Porém após abordarem o menino, a criança afirmou que saiu de casa após discutir com a mãe, pois ela não queria comprar uma Lamborghini para ele.

O menino então decidiu que iria sozinho até o Estado da Califórnia, com U$ 3 dólares (cerca de R$ 17) para comprar o carro que custa no mínimo 200 mil dólares, cerca de R$ 1,1 milhão.



"Quantos anos você tem? Você tem 5 anos?", perguntou o policial Rick Morgan, como mostra a filmagem feita pela câmera do veículo de fiscalização de trânsito ."Uau... Onde você aprendeu a dirigir um carro?"

Morgan disse que precisou ajudar a criança a estacionar o veículo. "Ele estava sentado na beira do banco para poder alcançar o pedal do freio para manter o carro parado enquanto eu estava lá", afirmou o policial.



Ninguém ficou ferido. Segundo os policiais, caberá ao promotor local decidir se deve apresentar queixa contra os pais, que deixaram o garoto sob os cuidados de seu irmão enquanto estavam fora de casa.

