O mercado da família de Antonela Rocuzzo, mulher do craque argentino Lionel Messi, foi atacado nessa quinta-feira (2), na região de Rosário. O local foi alvejado com 14 tiros durante a madrugada. Os criminosos deixaram ainda uma mensagem direcionada ao atual melhor jogador do mundo pela Fifa.

"Messi estamos esperando por você. Javkin é um narcotraficante, ele não vai te proteger", diz a mensagem.

Essa é uma referência a Pablo Javkin, prefeito de Rosário, considerada a cidade mais perigosa do país sul-americano, uma vez que porque ali operam violentas quadrilhas de traficantes.

Fontes policiais informaram ao jornal argentino "Clarín" que os suspeitos jogaram na rua um pedaço de papelão contendo a frase que mencionava Messi e Pablo Javkin.

Recentemente Javkin discursou repetidas vezes sobre a falta de agentes para a polícia da cidade. Segundo ele, esse é um dos principais motivos para o aumento do tráfico de drogas e da criminalidade na região.

O craque argentino é nascido na cidade de Rosário e retorna para lá durante suas visitas à Argentina. Messi, capitão da seleção campeã do mundo no Catar, ainda não se pronunciou sobre o fato.

Bilhete deixado por criminosos com ameaças ao jogador argentino Messi

