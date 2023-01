Meta é multada em mais de R$ 30 mi por violar dados de usuário do WhatsApp

A Meta foi multada pela comissão irlandesa de proteção de dados (DPC) no valor de 5,5 milhões de euros, cerca de R$ 30,9 milhões, por violar as regras de proteção de dados de usuários do WhatsApp na União Europeia.

Segundo o órgão, a empresa descumpriu suas “obrigações de transparência”, e se baseou em um fundamento jurídico equivocado “para seu tratamento de dados pessoais com fins de melhoria e segurança do serviço”.

Essa não é a primeira multa aplicada pela DPC à empresa ou companhias que ela é dona. Em 2021 o WhatsApp foi multado em 255 milhões de euros por descumprir suas obrigações de transparência referentes às transferências de dados para outras empresas do grupo.

Em setembro de 2022, a Meta foi multada novamente pelo órgão, desta vez em 405 milhões de euros, por falhas no tratamento de dados de menores de idade, e em novembro do ano passado, foi penalizada em 265 milhões de euros por não proteger os dados dos usuários.

