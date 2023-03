Meta é processada por não impedir tráfico humano no Facebook e Instagram

Um grupo de acionistas abriu um processo contra Mark Zuckerberg e outros executivos e diretores da Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, por eles terem se esquivado de seus deveres ao ignorarem tráfico humano e sexual nas plataformas.

"A única inferência lógica é que o conselho decidiu conscientemente permitir que as plataformas da Meta promovam e facilitem o tráfico sexual/humano", afirmou a denúncia.

Os acionistas afirmam que a administração da empresa falou em proteger os interesses da companhia e dos acionistas ao ignorar "evidências sistêmicas" de atividades criminosas.

À AFP, um porta-voz da empresa, Andy Stone, afirmou que a empresa proíbe “a exploração humana e a exploração sexual infantil em termos inequívocos", e que as denúncias não refletem "os esforços" da empresa "para combater esse tipo de atividade".

