Ministério da Defesa da Ucrânia assume responsabilidade por ataque na Crimeia

Nesta sexta-feira (28), o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que os militares ucranianos destruíram o centro de comunicação espacial russo na Crimeia, ocupada por Moscou em um ataque no último domingo (23), que matou ao menos cinco pessoas, incluindo três crianças, e feriram mais 124.

Em uma declaração na plataforma Telegram, o ministério descreveu o alvo como um componente militar valioso no sistema de comunicação e navegação por satélite para as tropas russas.

Na segunda-feira (24), chats locais de mídia social relataram explosões perto da vila de Vitino, na península da Crimeia, onde o centro está localizado.

