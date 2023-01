Ministro da Ucrânia morre em queda de helicóptero em Kiev

O ministro de Interior da Ucrânia, Denys Monastyrsky, morreu na manhã desta quarta-feira (18) após o helicóptero em que ele estava cair em Brovary, nos arredores de Kiev. Ele estava acompanhado do o vice-ministro do Interior, Yevhen Yenin, e do secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos, Yuriy Lubkovych.

Além das três figuras políticas, há o registro de outras 15 pessoas que morreram com a queda, entre elas três crianças. A informação foi confirmada pelo governador de Kiev, Oleksiy Kuleb.

O ministro do Interior do país, que é um dos cargos mais importantes do país - chefe da pasta é o responsável pelas Forças Armadas -, estava na aeronave com outras autoridades de sua pasta quando ela caiu em Brovary, cerca de 20 km a nordeste da capital.

Segundo informações iniciais das autoridades, o helicóptero atingiu um jardim da infância, e as três crianças mortas no acidente estavam em solo. Há 22 feridos, incluindo dez crianças, conforme noticiado pelo Yahoo.

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski disse que o ocorrido "É uma tragédia". Ainda não se sabe se foi um ataque da Rússia ou um acidente. O governo do país invadido pela Rússia em fevereiro passado não descarta sabotagem no aparelho.

