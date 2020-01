Modelo vende nudes para fazer doações ao incêndio na Austrália

Saiba Mais Internacional Incêncios deixam 4 mortos na Austrália

A modelo Kaylen Schaleen está vendendo fotos eróticas na rede social Twitter para angariar fundos de ajuda contra a queimada que está acontecendo na Austrália.

De acordo com o tweet polêmico, a cada $10 doados, aproximadamente R$40, ela vai enviar uma foto nua para conta do doador. “I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia.” Em tradução livre. “Eu estou enviando fotos nuas para cada pessoa que doar pelo menos $10 para qualquer uma dessas fundações de combate ao incêndio na Austrália”.

Entretanto, a pessoa que doar, deverá enviar um recibo por mensagem comprovando a transação. “Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated”. Também em tradução livre fica. “A cada $10 que você doar = uma foto pelada minha em sua Mensagem Direita. Você deve me enviar a confirmação que doou”.

Confira o tweet completo em inglês:

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Ainda em suas postagens, Kaylen disse que está triste porque algumas pessoas estão falsificando, mas que está conferindo todos e que apesar das tentativas, já conseguiu angariar boa quantia para causa.

E segundo a mesma, a campanha está dando certo, chegando a quase $300 mil, o equivalente a mais R$1,2 milhão. Leia.

We raised approx $300k!!!! — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020

