Morre de leucemia, o primeiro homem curado de HIV no mundo

Sarah Chaves, com informações do G1

Timothy Ray Brown, 54 anos, considerado a primeira pessoa a se curar do HIV, morreu de câncer nos Estados Unidos. A morte, segundo a agência Reuters, foi confirmada por seu companheiro, Tim Hoeffgen, no Facebook.

“É com tristeza que anuncio que Timothy morreu esta tarde cercado por mim e amigos após cinco meses de luta contra a leucemia", escreveu

Conhecido como "Paciente de Berlim", Brown foi considerado livre do vírus depois de passar por dois transplantes em 2007 de um doador com resistência natural ao HIV. Acreditava-se que ele tinha sido curado da leucemia, além de ter se livrado do vírus que provoca a Aids, porém em setembro deste ano, ele anunciou que o câncer tinha voltado de forma agressiva.

