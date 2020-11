Morre Maradona, um dos gênios do futebol

Sarah Chaves com informações do Clarín e UOL

O jornal Clarín informou no começo da tarde desta quarta-feira (25), que Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos após um mal súbito.

Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa em Tigre, segundo o jornal argentino. Outros veículos argentinos ainda não confirmam a morte.

Com mais de 111 mil tweetsm internautas lamentam a morte do maior jogador da história do futebol argentino.

Internação

Maradona foi operado no início do mês de um hematoma subdural e depois, por decisão familiar e médica, permaneceu hospitalizado devido a uma "baixa anímica, anemia e desidratação" e um quadro de abstinência devido ao vício em álcool, segundo os primeiros informes médicos. "Sempre é preciso cuidar dele, agora ainda mais", disse Leopoldo Luque, médico particular do ex-jogador, após anunciar a alta hospitalar de Maradona no dia 11.

