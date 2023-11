MP da Espanha quer Daniel Alves preso 9 anos

Saiba Mais Esportes Daniel Alves vira réu por estupro na Espanha

O Ministério Público da Espanha definiu a pena que solicitará para o jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de assédio sexual a uma espanhola no final de 2022. O órgão público pediu uma pena de nove anos de prisão para o lateral.

A informação foi divulgada pela agência de notícias "EFE", que também reportou o pedido de uma indenização no valor de 150 mil euros (cerca de R$ 799 mil) à vítima. O Ministério Público baseou sua solicitação nas acusações enfrentadas por Daniel Alves, que permanece detido nos arredores de Barcelona desde janeiro, após ter três pedidos de liberdade negados.

A imprensa espanhola vinha especulando uma pena entre oito a dez anos de prisão, e o Ministério Público alinhou seu pedido a essa faixa. A defesa do jogador, por sua vez, planeja argumentar pela absolvição, sustentando que as relações em questão foram consensuais.

