Mulher arranca língua de homem após tentativa de estupro

Uma mulher de 57 anos arrancou e entregou a polícia um pedaço da língua de um homem após ser agredida sexualmente no último domingo (19), na cidade de Avignon, na França. As informações são do portal 20 Minutes.

O caso ocorreu durante a madrugada, por volta das 4h no horário da França, quando a vítima estava passeando na rua com seu cachorro. Segundo a vítima, um homem a agarrou e beijou ela à força, colocando sua mão por baixo de sua calça.

Ao perceber que o homem estava tentando a estuprar, a mulher reagiu e mordeu a língua do abusador, arrancando parte do órgão fora. Após o abusador fugir, a vítima deixou o seu cachorro em casa e levou o pedaço até a delegacia.

Após ouvirem a vítima e coletarem o pedaço do órgão, a polícia foi ao local e localizou o homem, ensanguentado, nos arredores de onde a tentativa de estupro ocorreu.

O suspeito foi identificado como um homem tunisiano de 30 anos, que vivia irregularmente no país e deve ser deportado. Durante o interrogatório, o suspeito negou a versão da mulher e alegou que ele, na verdade, teria sido vítima do ataque.

