Mulher descobre câncer no cérebro após ouvir barulhos estranhos no ouvido

A britânica Denise Wingfield, de 55 anos, que vinha ouvindo barulhos estranhos em seu ouvido, que pioravam ao dormir, foi pega de surpresa após procurar ajuda médica sobre o problema e descobrir um câncer no cérebro, localizado perto do canal auditivo.

“Quando eu tentava dormir, o barulho parecia mais alto. Nem por um momento imaginei que ele poderia estar sendo causado por um tumor no cérebro“, contou a mulher ao The Sun.

Inicialmente diagnosticada com tinnitus, um tipo de zumbido no ouvido, Denise continuou a procurar ajuda médica e foi diagnosticada com oligodendroglioma grau 2, um tipo raro de câncer no cérebro que se desenvolve nas células da glia, que envolvem e nutrem os neurônios.

Além do zumbido em seu ouvido, causado pela presença do câncer nas células perto do canal auditivo, ela também apresentou cansaço em excesso e uma pequena dificuldade de equilíbrio.

Em novembro de 2019, ela passou por uma cirurgia de nove horas para a retirada do tumor no cérebro. Ela teve complicações e precisou passar por mais uma cirurgia, além de fazer seis semanas de radioterapia e quatro rodadas de quimioterapia.

Apesar de tudo estar indo bem, o tumor voltou a crescer em janeiro deste ano. “Apesar de ser assustador saber que ele ainda está se desenvolvendo, estou fazendo testes regularmente e acompanhando”, contou Denise ao jornal britânico.

Os médicos optaram por deixar o câncer crescer mais antes de reiniciar o tratamento.

Apesar do susto causado pelo tumor, a mulher contou que percebeu um desejo de viver intensamente após o diagnóstico, e agora faz viagens e participa de atividades cheias de adrenalina.

