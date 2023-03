Mulher é pega de surpresa ao se deparar com cobra peçonhenta em cima da cama

Uma mulher australiana tomou um susto ao encontrar uma cobra-marrom (Pseudonaja textilis), nativa do país e considerada a segunda mais peçonhenta do mundo, “descansando” em cima da cama. As informações são do UOL.

A mulher então ligou para o apanhador de répteis Zachary Richards, que se dirigiu até o local para retirar a cobra de 1,80 m do local. O apanhador acredita que, por se tratar de um dia quente, a cobra procurou algum lugar mais frio para se “refrescar” e descansar.

Richards então levou a cobra até um local deserto e liberou o animal no local. Nenhuma pessoa e nem o réptil ficaram feridos durante o processo de captura e soltura.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também