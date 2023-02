Mulher que roubou cães de Lady Gaga processa cantora por não pagar recompensa

A americana Jennifer McBride, acusada de roubar os Bulldogs Franceses da cantora Lady Gaga, decidiu processar a cantora pelo não pagamento da recompensa prometida para quem entregasse os animais de US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,6 milhões na cotação atual.

Apesar de ter sido a responsável por devolver os animais, a mulher é acusada de roubo e receptação de propriedade roubada, além de ser investigada como uma das cúmplices do crime, já que namorava o pai de um dos homens envolvidos no crime.

Na ação, a mulher diz que Gaga deixou claro que pagaria a quantia sem questionar como seus dois cães, Koji e Gustav, foram recuperados. Os animais foram roubados do passeador contratado pela cantora, Ryan Fischer, sob a mira de uma arma em fevereiro de 2021.

Além de ter os animais roubados, Fischer ainda foi baleado e abandonado na rua por um dos criminosos, mais tarde identificado como James Howard Jackson, que confessou o crime e foi sentenciado a 21 anos de prisão.

No processo, a mulher pede que o tribunal triplique o valor prometido pela cantora por “danos sofridos” com o não pagamento da quantia, somando US$ 1,5 milhão, pouco mais de R$ 8 milhões.

