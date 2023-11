Mulher viaja para fazer cirurgia de retirada de pele, mas acorda com silicone

A norte-americana Kimberly McCormick voltou com uma surpresa indesejada após viajar até o México para realizar uma cirurgia de remoção de pele flácida: silicone nos seios e um enxerto de gordura nos glúteos.

Em entrevista ao canal Fox 13, a estadunidense conta que essa não foi sua primeira viagem até o México para a realização de cirurgias plásticas, com a primeira tendo ocorrido há seis anos, onde passou por um procedimento de perda de peso.

O seu objetivo com o procedimento, que acabou “trocado”, era para a retirada de pele flácida de braços, coxas e barriga.

Ao acordar após a cirurgia, Kimberly se deu conta do erro médico e tentou falar com um coordenador médico, porém, em vão, já que ele afirmou que a mulher pediu pelos procedimentos realizados.

“Eu nunca pediria isso. Minha intenção era tirar, não acrescentar”, comentou.

Mesmo com o erro, a mulher foi obrigada a pagar pelo procedimento. “Foram US$ 2,5 mil a mais do que o acordo. Eles pegaram meu cartão e não pude fazer nada pois estava sozinha e debilitada por conta dos procedimentos”, contou.

A confusão não acabou por aí, já que a norte-americana só foi liberada após assinar um termo de autorização, e disse que foi seguida pelo pessoal da clínica até o hotel onde estava, foi obrigada a fazer as malas e colocada em uma van que voltava para os Estados Unidos.

A mulher conta que após o procedimento, teve uma infecção grave e precisou ir diretamente até um hospital assim que voltou do México.

Ela denunciou o caso ao FBI, porém, foi informada que o caso não será investigado e recebeu a recomendação de entrar em contato com o banco para saber como prosseguir com um possível reembolso do que foi gasto.

