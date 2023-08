No Equador, candidato à presidência é assassinado a tiros; assista

O candidato a presidência do Equador, Fernando Villavicencio, de 59 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira (9) com pelo menos três disparos na cabeça na cidade de Quito.

O político deixava um encontro político e mesmo rodeado de seguranças e apoiadores, foi atingindo assim que entrava em seu carro.

Além de ser candidato à presidência, Villavicencio era jornalista investigativo, líder sindical e ex-membro da Assembleia Nacional do Equador.

As eleições no Equador estão marcadas para o dia 20 de agosto. Segundo pesquisa de intenção de voto publicada pelo jornal "El Universo", na terça-feira (8), Villavicencio aparecia em 5º lugar.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que o candidato é atacado pelos pistoleiros.

Cerca de 9 pessoas ficaram feridas no ataque e um suspeito de participar do crime teria sido morto em confronto com os seguranças do comitê onde acontecia o evento.

Uyuşturucu kartelleri ile mücadele sözü veren Ekvador Devlet Başkanı Adayı Fernando Villavicencio, seçimden önce suikast sonucu öldürüldü.pic.twitter.com/6GGr3tX2NN — Conflict (@ConflictTR) August 10, 2023

