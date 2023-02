Novo terremoto de magnitude 6,3 atinge Turquia e Síria

Um novo terremoto de magnitude 6,3 atingiu a região de Hatay, na fronteira entre a Turquia e a Síria, nesta segunda-feira (20), cerca de duas semanas após o forte tremor que atingiu os países e vitimou mais de 47 mil pessoas.

Segundo informações do Observatório Kandilli, o tremor ocorreu a 7,7 km de profundidade, enquanto o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC) disse que o terremoto teve origem a uma profundidade de 2 km.

Até o momento as autoridades sírias e turcas não divulgaram informações sobre vítimas do novo terremoto.

Terremoto de magnitude 7,8

No início deste mês, dia 6, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e Síria, resultando na morte e desaparecimento de milhares de pessoas nos dois países.

Após a tragédia, diversos países, incluindo o Brasil, enviaram ajuda, suprimentos e profissionais para auxiliar no resgate das pessoas desaparecidas durante os tremores.

