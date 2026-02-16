Menu
Internacional

Obama chama de 'espetáculo de circo' vídeo racista divulgado por Trump

Ex-presidente declarou que "vergonha e decoro" desapareceram da política

16 fevereiro 2026 - 06h30
Trump, Obama e Michelle e um eventoTrump, Obama e Michelle e um evento   (Jonathan Ernst/Reuters)

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama classificou como um “espetáculo de circo” o vídeo com conotação racista que foi publicado e depois removido nas redes sociais pelo atual presidente Donald Trump, e que retratava ele e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos.

Em entrevista ao podcast do comentarista Brian Tyler Cohen, Obama — sem mencionar Trump diretamente — disse neste domingo (15) que “vergonha e decoro” desapareceram da política e que os eventos recentes nas redes sociais e na televisão refletem essa perda. Ele afirmou ainda que a maioria dos cidadãos “acha este comportamento profundamente perturbador”.

O vídeo em questão foi publicado em 5 de fevereiro na plataforma Truth Social e incluía alegações não comprovadas sobre fraude nas eleições presidenciais de 2020, nas qual Trump foi derrotado. Na parte final, que durou cerca de dois segundos, o casal Obama aparecia com seus rostos sobrepostos a corpos de primatas — um elemento considerado por analistas e críticos como um tropo racista histórico. O conteúdo foi apagado da conta de Trump cerca de 12 horas depois diante de uma forte reação pública e política nos Estados Unidos.

Antes de remover a postagem, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, defendeu o vídeo como um “meme da internet” e criticou o que chamou de “falsa indignação”. Trump, por sua vez, afirmou à imprensa que não viu a parte ofensiva do vídeo e recusou-se a pedir desculpas, dizendo que “não cometeu erro”.

A repercussão do caso extrapolou os limites partidários, com líderes republicanos e democratas condenando a divulgação do conteúdo, e reacendeu debates sobre racismo, conduta presidencial e o papel das redes sociais na política americana. 

