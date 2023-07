OceanGate suspende atividades após implosão de submarino

A empresa OceanGate, proprietária do submarino Titan, que implodiu durante uma expedição aos destroços do naufrágio do Titanic, anunciou nesta quinta-feira (6) que estará suspendendo todas as suas atividades.

Desde o sumiço do submersível e a subsequente morte dos cinco passageiros a bordo, a OceanGate ainda não havia se pronunciado se seguiria com suas operações.

A informação foi dada por meio de um curto comunicado no site oficial da empresa, que ainda conta até o momento com imagens do submersível desaparecido. “OceanGate suspendeu todas as operações comerciais e de exploração”, disse a empresa em nota.

O comunicado, no entanto, não esclarece se essa é uma suspensão temporária ou definitiva das atividades da empresa.

