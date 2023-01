Padre diz que ouviu "Umbrella" de Rihanna no inferno

O padre estadunidense Gerald Johnson contou em seu TikTok uma experiência um tanto quanto inusitada, onde ele afirmou que, após ter tido uma experiência de quase morte em 2016, foi ao inferno e ouviu demônios cantando a música “Umbrella” de Rihanna.

No relato, ele explica que após um ataque cardíaco em 2016, sua alma viu como seria o inferno, e detalha que várias músicas são cantadas por demônios como forma de “tortura” contra os condenados.

“Houve outra coisa que eu experimentei, isso simplesmente me surpreendeu, eu ainda estou perplexo. Havia uma seção no inferno onde músicas que ouvimos na terra tocavam, mas, ao contrário de artistas cantando, demônios estavam cantando (…) Eu ouvi músicas como Don’t Worry, Be Happy, Bust Your Windows e Umbrella, e cada letra é um tormento para você”, contou o sacerdote.

Segundo Johnson, essa seria uma forma de punir as pessoas que não adoraram Deus pela música enquanto estavam na terra e resolveram ouvir sons que “são inspiradas por demônios”.

“Você tem a chance de adorar a Deus em uma igreja, em casa e por meio da música, mas escolhe adorar Satan repetindo músicas que ele inspirou”, contou o padre.

