Pais morrem e filha de 13 anos fica ferida ao se jogar de balão em chamas

Um balão de ar quente acabou pegando fogo e caiu sobre a zona arqueológica de Teotihuacan, no México, na manhã deste sábado (1º), matando um casal que estava acompanhado da filha.

José Nolasco, de 50 anos, e Viridiana Becerril, de 39 anos, morreram queimados durante o incidente. A filha do casal, de 13 anos, conseguiu se salvar ao se jogar para fora do balão, mas sofreu queimaduras.

Segundo a imprensa mexicana, além da criança, dois trabalhadores que operavam o balão também foram resgatados.

A polícia agora investiga a causa do acidente, assim como a empresa Autocinema Retroviso, responsável pelo equipamento, que não tem permissão para operar balões de ar quente.

O incidente foi gravado por quem passava no local no momento e as imagens viralizaram nas redes sociais. É possível ouvir os gritos de desespero de quem observa as chamas tomarem conta do balão.

Confira:

