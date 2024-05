Passageiro "peladão" derruba comissária e obriga avião a fazer pouso de emergência

Um voo da companhia Virgin Australia teve que fazer um pouso de emergência, nessa segunda-feira (27), após um passageiro sair correndo pelado pelo corredor da aeronave e derrubar uma comissária de bordo.

Segundo a Associated Press, a aeronave decolou da cidade de Perth, na Austrália, e tinha como destino final a cidade de Melbourne, porém, precisou fazer o pouso de emergência no aeroporto da cidade de onde havia partido.

Em nota, a companhia aérea informou que policiais da Polícia Federal Australiana estavam esperando o avião, e "o passageiro problemático foi desembarcado” com ajuda dos agentes. A polícia confirmou que prendeu um homem após ele “supostamente correr nu pela aeronave durante o voo e derrubar um membro da tripulação".

O suspeito foi levado para um hospital, onde passou por avaliação médica. A Virgin Australia pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que a segurança dos passageiros é sua prioridade.

