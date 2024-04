Pedaço da Estação Espacial cai em casa nos EUA

Alejandro Otero, morador de Naples, Flórida, nos Estados Unidos, foi pego de surpreso no dia 8 de março quando um objeto metálico “misterioso” atravessou o teto e dois andares de sua residência, quase atingindo seu filho.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após o estadunidense relatar o ocorrido. Devido à coincidência entre a data e local do acontecimento, com as previsões de reentrada na atmosfera de um pedaço da plataforma de carga da ISS que transportava baterias velhas, o fragmento se tornou o principal suspeito.

Após a NASA coletar o objeto para análise, veio a confirmação que o fragmento se tratava sim de um pedaço da Estação Espacial Internacional.

“A NASA segue comprometida em operar responsavelmente na órbita terrestre baixa e para mitigar o maior risco possível com o objetivo de proteger as pessoas na Terra quando houver liberação de hardware espacial“, disse a agência em nota.

