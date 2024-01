Pela quinta vez, Daniel Alves muda sua versão sobre caso de estupro

Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona, na Espanha, em dezembro de 2022, deve ir a julgamento pelo crime de agressão sexual entre 5 e 7 de fevereiro, mas segundo o jornal espanhol ARA, deve mudar pela quinta vez sua versão sobre o caso.

Segundo o jornal, Daniel deverá alegar que não se lembra dos ocorridos da noite em decorrência de estar bêbado, e contará com o apoio de sua mulher, Joana Sanz, para confirmar a nova versão da história. Segundo fontes do jornal, ela afirmará que o marido chegou bêbado em casa na noite do crime.

Atualmente, o brasileiro está em prisão preventiva desde 20 de janeiro do ano passado, e já acumula quatro pedidos de liberdade provisória negados pela Justiça da Espanha.

