Perícia investiga possíveis restos mortais achados em destroços do Titan

Os destroços resgatados do submarino Titan foram levados à terra nesta quarta-feira (28) no porto da cidade de St. John’s, no Canadá. No fim do dia, as autoridades afirmaram que possíveis restos humanos foram encontrados entre as partes do submarino que foram retiradas do mar.

O Titan era o submersível que levava cinco pessoas aos destroços do Titanic quando implodiu. Todos a bordo morreram.

Esses destroços só chegaram à terra firme seis dias depois de a Guarda Costeira dos EUA anunciar ter encontrado os restos do submarino e confirmado a morte dos cinco tripulantes.

Essas peças vão ser analisadas pelos investigadores que tentam descobrir o que aconteceu. Órgãos públicos dos EUA e do Canadá participam das análises para desvendar por que o submersível implodiu. Não há uma previsão de quando essa investigação vai acabar.

Segundo a rede CBC do Canadá, pode ser que as peças sejam recolocadas em suas posições, como se fosse um quebra-cabeças, para tentar determinar em qual ponto houve fissura.

Como não se sabe ao certo o que aconteceu, os investigadores vão levantar hipóteses sobre o que causou o incidente.

Nenhum dos órgãos responsáveis pela busca fez afirmações sobre a possiblidade de recuperar os corpos –ou mesmo se tentarão resgatar os corpos das cinco pessoas que morreram. O submarino implodiu a cerca de 4.000 metros abaixo da superfície, e nunca houve um resgate de corpos a profundidade tão grande.

A investigação tentará descobrir se houve alguma falha na condução do submersível, incompetência, negligência, falta de habilidade ou violação intencional de lei por parte de algum dos tripulantes e se isso foi um dos fatores para as mortes.

